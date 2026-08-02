«بودكاست شرطة دبي» يوعي بكيفية منع جرائم السرقة

تستضيف حلقة برنامج «بودكاست شرطة دبي»، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وتعرضها عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها «أبل بودكاست» و«سبوتيفاي»، النقيب عبدالله خلفان المنصوري، رئيس قسم التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ليقدم مجموعة من النصائح الوقائية التي تسهم في منع التعرض لجريمة السرقة.

ويتطرق النقيب خلفان المنصوري خلال الحلقة التي تحمل عنوان «كيف تمنع السرقة قبل حدوثها»، ويقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، إلى مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية إلى الناس بضرورة عدم إهمال مُقتنياتهم في المناطق العامة كالشواطئ أو السيارات في المواقف أو حتى المراكز التجارية، مؤكداً أن الوعي مهم جداً في الحافظ على الممتلكات رغم وجود الأمن والأمان.

ويتوجه النقيب المنصوري بتقديم العديد من النصائح خلال إجازة الصيف والسفر، إلى جانب نصائح خاصة لأصحاب البيوت بضرورة وضع مقتنياتهم في أماكن آمنة وخزائن، خاصة في حالة إدخال غرباء إليها من أجل القيام بمهام الصيانة أو الزراعة أو غيرها، إضافة إلى ضرورة عدم وضع المقتنيات الثمينة أمام الخدم من مبدأ الحيطة والحذر.