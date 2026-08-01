نخبة من الكفاءات الوطنية تجتاز دبلوم الجاهزية للمستقبل

اجتازت بنجاح نخبة مكونة من 59 منتسباً من الكفاءات الوطنية بشرطة دبي، الدبلوم المعتمد للجاهزية للمستقبل ضمن دفعتيه الأولى والثانية، والذي ينظمه مركز استشراف المستقبل، ضمن منظومة متكاملة تستهدف إعداد قيادات استشرافية شابة، تمتلك القدرة على استشراف المتغيرات، واستباق التحديات، وتصميم الحلول المستقبلية الداعمة لاستدامة الريادة الأمنية.

وضمت الدفعة الأولى 29 منتسباً من 6 قطاعات شرطية، فيما ضمت الدفعة الثانية 30 منتسباً من 7 قطاعات، استطاعوا إنجاز متطلبات الدبلوم بواقع 125 ساعة، وقدموا 59 دراسة لمشاريع تخريج منها ما يتعلق بمستقبل الآثار الجنائية باستخدام الروبوتات، ومستقبل تحليل الحركة المرورية في ظل الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التدريب الأمني المعزز بالواقع الافتراضي، ومستقبل تقنيات التحقيق الذكي، واستشراف مستقبل العمل الهجين وتأثيره على سعادة الموظفين، والتحديات المستقبلية للإعلام الرقمي وغيرها.

وقال العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل: إن الدبلوم يأتي امتداداً لنهج شرطة دبي في الاستثمار النوعي في رأس المال البشري، ويعزز القدرات والمواهب، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية لمواجهة التحولات المتسارعة بكفاءة ومرونة.