«طرق دبي» تضيء على السلامة في التحويلات المرورية وحركة المركبات الثقيلة

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشة عمل بعنوان «التحويلات المرورية وسلامة المركبات الثقيلة»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وحضور 105 ممثلين من شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، وشركات النقل والمركبات الثقيلة.

وعُقدت الورشة في إطار حرص الهيئة على تعزيز مستويات السلامة المرورية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات والأنظمة المنظمة لأعمال التحويلات المرورية وإغلاقات الطرق، وتوحيد المفاهيم المتعلقة بمتطلبات العمل ضمن حرم الطريق.

وركزت الورشة على تعزيز الوعي بالمتطلبات الفنية والتشريعية المنظمة، حيث استعرضت أبرز التشريعات واللوائح، ومتطلبات إصدار التصاريح، وأفضل الممارسات والاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها أثناء تنفيذ الأعمال ضمن حرم الطريق، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالمعايير المعتمدة، ودعم تنفيذ المشاريع بكفاءة، وسلامة مستخدمي الطريق والعاملين في مواقع العمل.

وبلغ عدد شهادات عدم الممانعة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 59809 شهادات، بنسبة نمو 20 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما وصل عدد التصاريح المقدّمة خلال الفترة نفسها إلى نحو 51796 تصريحاً، بزيادة بلغت 25 % عن العام 2025.

وتعكس هذه المؤشرات النمو المتسارع في وتيرة الأعمال والمشاريع التي تشهدها الإمارة، ما يحتم على الهيئة مواصلة تطوير منظومة إصدار التصاريح وشهادات عدم الممانعة، وتعزيز كفاءتها لمواكبة هذا التوسع، ودعم مستهدفات دبي وترسيخ مكانتها من خلال تقديم خدمات حكومية استباقية ورقمية تتسم بالكفاءة والسرعة والتكامل.

وتحرص الهيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في مواقع المشاريع، وكفاءة تنفيذ الأعمال ضمن حرم الطريق.

وشهدت الورشة جلسة نقاشية تناولت أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وشركات النقل، واستعرضت الحلول العملية وأفضل الممارسات لمعالجتها، كما فُتح باب الحوار للإجابة عن استفسارات المشاركين وتبادل الآراء، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز الامتثال لمتطلبات الهيئة.

وأسفرت الجلسة الحوارية ضمن أعمال الورشة عن طرح 4 مبادرات تطويرية بالتعاون مع الشركات المشاركة، بهدف تعزيز كفاءة منظومة إصدار التصاريح، شملت تطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية قبل تنفيذ التحويلات المرورية، ومراجعة الأطر الزمنية لإصدار التصاريح، واقتراح حلول لرفع كفاءة معدات وتجهيزات السلامة المستخدمة في مواقع العمل، لتعزيز السلامة المرورية والارتقاء بكفاءة تنفيذ المشاريع ضمن حرم الطريق.