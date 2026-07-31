شرطة دبي تخرّج 1402 منتسب من البرنامج الصيفي الطلابي 2026

شهد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حفل تخريج 1402 طالب وطالبة من 31 جنسية، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ليضافوا إلى السجل الحافل بالإنجازات للبرنامج، الذي تمكن على مدار 9 سنوات «من 2018 إلى 2026»، في تخريج 10 آلاف و792 طالباً وطالبة من 175 جنسية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز قيم الولاء والانتماء للنشء عبر مبادرات مستدامة، تسهم في صقل شخصياتهم، وخلق جيل واعٍ على قدر كبيرة من المسؤولية تجاه المجتمع والوطن.

ويأتي الحفل ضمن جهود مركز حماية الدولي المُشرف على «البرنامج الصيفي الطلابي»، والذي استفاد من جهوده المختلفة على مدار 9 أعوام من 2018 إلى 2026، 905 آلاف و976 طالباً وطالبة، إضافة إلى 629 ألفاً و396 من أولياء الأمور، و8650 معلماً في المدارس الحكومية والخاصة، استفادت من هذه الجهود 271 مدرسة حكومية وخاصة.

وأُقيم حفل التخريج في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة...ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وفرجان دبي، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

حضر الحفل اللواء أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع الإداري والمالي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي، وآمنة عبدالرحمن آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم «بالإنابة» بوزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكبار الضباط، وأولياء الأمور.

ترسيخ الوعي

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري: «تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في المحافظة على المجتمع، وترسيخ الوعي فيه، وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء، إلى جانب تحقيق توجهات إمارة دبي في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ منظومة القيم، التي يقوم عليها مجتمع إمارة دبي، تواصل القيادة العامة لشرطة دبي تنفيذ مبادراتها المُستدامة في هذا الشأن، ومنها الدورات الصيفية، التي ينظمها مركز حماية الدولي في كل عام لطلبة المدارس».

وأضاف معاليه أن القيادة العامة لشرطة دبي تفتخر بمستوى أداء الطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي، وحرصهم على الالتزام والانضباط في الدورات، مشيداً في الوقت ذاته باهتمام أولياء الأمور الذين يدفعون بأبنائهم للاستثمار الأمثل من أوقات فراغهم عبر برامج وأنشطة، تصقل الشخصية وتنمي المهارة، وتعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.

أثر إيجابي

من جهته أكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية كل عام دراسي، نظراً للأثر الإيجابي الذي تُحدثه هذه الدورات في تغيير شخصية الطلبة، وتعميق شعورهم بالانتماء واحترام الأنظمة والقوانين، وتعزيز الوعي وقيم الشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

بدوره أوضح العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن عدد المستفيدين من برامج حماية الدولي في قنوات التواصل الاجتماعي من العام 2018 إلى عام 2026، بلغ 102 مليون و161 ألفاً و342 مستفيداً، بينما بلغ عدد المحاضرات المنفذة للطلاب وأولياء الأمور 1981 محاضرة، وبلغ عدد الفعاليات الطلابية المُنفذة 788 فعالية، وتنظيم 103 معارض توعوي، وتنفيذ 76 مسابقة تفاعلية، وبلغ عدد الزيارات والدورات والحملات 135.

وأوضح أن عدد المستفيدين من البرامج التوعوية من أولياء الأمور ارتفع من 51 مستفيداً في العام 2018 إلى 629 ألفاً و345 مستفيداً في العام 2026، مشيراً إلى أن نسبة التحسن في سلوك الطلاب من وجهة نظر أولياء الأمور بلغ 96.9 %، فيما بلغت نسبة الرضا عن برامج الدورات الصيفية 95.3 %.

وقال العميد المعمري، إن العدد الإجمالي في البرنامج لهذا العام بلغ 1402 طالباً وطالبة من 31 جنسية، منهم 810 ذكور و595 من الإناث، انضموا إلى التدريبات والدورات في 28 مركزاً تدريبياً، ومثلوا 65 منطقة سكنية في إمارة دبي، وبلغ عدد الطلاب المواطنين 627، والوافدين 778.

واختتم الحفل بعرض عسكري للطلبة شمل تشكيلات ومسيراً عسكرياً بطيئاً ومعتدلاً، إلى جانب عروض استعراضية، كما شاهد الحضور فيلماً وثائقياً حول الدورات الصيفية خلال 9 أعوام الماضية، ثم قاموا بجولة في المعرض المصاحب، الذي اشتمل على صور الدورات الصيفية الماضية.