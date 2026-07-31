793 ألف مستفيد من برنامج «نبراس» في 6 أشهر

في إطار جهودها المتواصلة لنشر العلم الشرعي وتعزيز الوعي الديني، واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تنفيذ برنامج «نبراس»، أحد برامجها التخصصية الهادفة إلى تقديم الدروس والمحاضرات الشرعية، حيث استقطب البرنامج خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 793 ألف مستفيد عبر تنفيذ ما يزيد على 39 ألف درس ومحاضرة في عدد من المسارات التوعوية والتعليمية.

ويقدم برنامج «نبراس» محتوى شرعياً وتخصصياً يشمل الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية التي تستهدف طلبة العلم ورواد المساجد، إلى جانب تقديم برامج عن بُعد، والتوسع في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع عبر المراكز الصحية والاجتماعية والإصلاحية والأندية الرياضية، بما يضمن وصول الرسائل الشرعية إلى شرائح متنوعة وفق احتياجاتها، وبأساليب تجمع بين الأصالة ومواكبة المستجدات.

وشهد البرنامج تنفيذ ما يقارب 38 ألف درس مكتوب في مساجد دبي استفاد منها أكثر من 768 ألف مستفيد، إلى جانب ما يقارب 1200 محاضرة ضمن برنامج «دروس دبي» استفاد منها نحو 24 ألف مستفيد، إضافة إلى قرابة 100 محاضرة في المراكز الصحية والاجتماعية والإصلاحية استفاد منها ما يقارب ألف مستفيد، و7 محاضرات في الأندية الرياضية حضرها نحو 200 مستفيد، فضلاً عن 5 محاضرات عن بُعد استفاد منها أكثر من 350 مشاركاً، بما يعكس تنوع قنوات البرنامج وقدرته على الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.

وأكد حامد أحمد الجناحي، تنفيذي إرشاد ديني ومسؤول برنامج نبراس، أن برنامج «نبراس» يمثل إحدى البرامج النوعية التي تنفذها الدائرة لنشر العلم الشرعي وتعزيز الوعي الديني، من خلال منظومة متكاملة من الدروس والمحاضرات التخصصية التي يقدمها نخبة من العلماء والوعاظ، بما يلبي احتياجات طلبة العلم ورواد المساجد، ويواكب في الوقت ذاته متطلبات المجتمع عبر قنوات حضورية ورقمية متنوعة.

وأضاف أن البرنامج يحرص على توجيه رسائله العلمية والتوعوية بما يتناسب مع مختلف الفئات المستهدفة، من خلال تناول الموضوعات الشرعية والأسرية والسلوكية والقضايا المجتمعية بأسلوب علمي رصين ولغة معاصرة، بما يسهم في ترسيخ الوسطية والاعتدال وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة، وبناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.