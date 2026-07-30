شرطة دبي تكرّم مراكزها المتميزة للربع الثاني

كرّمت القيادة العامة لشرطة دبي مراكز الشرطة وفرق العمل المتميزة للربع الثاني من العام، تقديراً لجهود الكفاءات الشرطية والإدارية، التي أسهمت في تعزيز مؤشرات الأداء الأمني، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة.

شهد حفل التكريم اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، بحضور بحضور عدد من المسؤولين في الشرطة، حيث أكد اللواء الشامسي أن التميز المؤسسي يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الشرطي، مشيراً إلى أن ما تحققه مراكز الشرطة من نتائج متميزة في مختلف مؤشرات الأداء يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على العمل الجماعي، والجاهزية، وتطوير الخدمات، وتبني الابتكار.

وقال، إن استمرار مسيرة التميز يتطلب مواصلة تطوير الأداء وتعزيز روح الفريق الواحد، بما يدعم مكانة شرطة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الشرطي والتميز المؤسسي.

من جانبه أكد العميد سعيد المدحاني نائب مدير الادارة العامة لمراكز الشرطة أن تكريم المتميزين يمثل رسالة تقدير لكل من أسهم في تطوير الأداء وتعزيز منظومة العمل الأمني، وحافزاً لمواصلة مسيرة الإنجاز وترسيخ ثقافة التنافسية بين فرق العمل.

وخلال الحفل تم تكريم فرق العمل الفائزة في عدد من المجالات، حيث حصل فريق الرصد والتحليل الجنائي في مركز شرطة الراشدية على جائزة أفضل فريق عمل جنائي، فيما نال فريق الظواهر المرورية في مركز شرطة البرشاء جائزة أفضل فريق عمل مروري.

وفاز فريق خفض التكلفة التشغيلية في مركز شرطة الراشدية بجائزة أفضل فريق عمل إداري، بينما حصل فريق التواصل من مركز رعاية الضحية على جائزة أفضل فريق عمل تخصصي.

وفي فئة أفضل مركز شرطة حاصلة على نسبة 100 % في التغطية الأمنية تم تكريم مراكز شرطة البرشاء، ونايف، والمرقبات، والخَيالة، وند الشبا، وحتا، كما حصل مركز شرطة القصيص على المركز الأول ضمن الفئة (A) في إنجاز المعاملات والبلاغات الجنائية، فيما فاز مركز شرطة الرفاعة بالفئة (B)، ومركز شرطة حتا بالفئة (C)، تقديراً لتميزها في مؤشرات الأداء وجودة الإنجاز وسرعة الاستجابة.

وفاز مركزا شرطة الفقع والرفاعة بجائزة أفضل مركز شرطة في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة الحرجة، كما جرى تكريم المتميزين من قطاع مراكز بر دبي، ومراكز ديرة، والمراكز التخصصية، والإدارات العامة الشريكة في تحقيق أهداف مراكز الشرطة.

وتضمن الحفل تكريماً خاصاً للعميد سلطان العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، تقديراً لدوره خلال فترة عمله نائباً لمدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة.