شرطة دبي تنظم رحلة عمرة لموظفيها

غادر 64 موظفاً وموظفة من القيادة العامة لشرطة دبي، من مطار دبي الدولي إلى الأراضي المقدسة ضمن رحلة العمرة، التي نظمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين.

وكان في مقدمة مودعي المغادرين ضمن الفوج 22 العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بحضور النقيب أحمد خليفة المزروعي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية.

وقال العميد المنصوري: «مبادرة رحلة العمرة تأتي في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين، وتعزيز جودة الحياة لهم، لما لها من أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه في تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع».

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، لمكافأة موظفيها على جهودهم وتعزيز سعادتهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه العبادة العظيمة».