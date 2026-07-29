كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تواصل إعداد قيادات المستقبل

60 % من الخريجين يعملون بوظائف في الجهات الحكومية وشبه الحكومية

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فتح باب التسجيل في برامج حكومة المستقبل للدراسات العليا للعام الأكاديمي 2026–2027، في إطار مواصلة دورها في إعداد وتمكين قيادات حكومية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الإدارة الحكومية، وصنع السياسات، والابتكار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء حكومة أكثر جاهزية للمستقبل، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في قيادة التنمية المستدامة.

ويستمر استقبال طلبات الالتحاق حتى 22 أغسطس 2026، بما يتيح للراغبين من مختلف القطاعات فرصة الانضمام إلى منظومة أكاديمية متخصصة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، وتسهم في تطوير القدرات القيادية والمؤسسية.

ويأتي فتح باب التسجيل استناداً إلى تجربة أكاديمية أثمرت عن تخريج كفاءات تعمل اليوم في أكثر من 330 جهة ومؤسسة داخل الدولة وخارجها، يشغل نحو 60 % منهم وظائف في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، فيما يعمل نحو 40 % في القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ما يعكس الأثر المتنامي للبرامج الأكاديمية للكلية في إعداد قيادات قادرة على قيادة التغيير وصناعة السياسات في مختلف القطاعات.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «ترتكز فلسفة برامج الماجستير في الكلية على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، انطلاقاً من إيماننا بأن إعداد القيادات الحكومية يتطلب تعليماً يستجيب للتحديات الواقعية ويواكب أولويات المستقبل.

وقد أسهمت شراكاتنا الأكاديمية مع مؤسسات عالمية في تطوير برامج تعليمية تعزز جاهزية القيادات الشابة لقيادة التحول المؤسسي، وصناعة القرار، وتحويل المعرفة إلى أثر تنموي مستدام».

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور يوسف الغلاييني، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإنابة ومدير برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة: «تعكس البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية رؤيتها في إعداد قيادات حكومية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، من خلال طرح مناهج حديثة، ترتبط باحتياجات العمل الحكومي وتواكب التطورات في الإدارة العامة والابتكار وصنع السياسات، ويأتي التعليم التنفيذي امتداداً لهذه المنظومة، عبر تجربة تعليمية مرنة تربط الدراسة بالممارسة، وتمكن المشاركين من تطوير حلول عملية تعزز قدرتهم على قيادة التغيير في مؤسساتهم».

وتضم البرامج المطروحة للعام الأكاديمي 2026–2027 ثلاثة برامج ماجستير متخصصة تشمل: ماجستير الإدارة العامة (MPA)، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA)، وماجستير إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي (MIMAIG)، حيث صممت هذه البرامج لتلبية احتياجات القيادات الحكومية وصناع القرار، من خلال مناهج أكاديمية متطورة تواكب التحولات العالمية في الإدارة العامة والحوكمة والابتكار والتحول الرقمي، وتجمع بين التأصيل الأكاديمي والخبرة التطبيقية، ما يعزز جاهزية وتمكين المنتسبين من قيادة مؤسساتهم وصناعة أثر مستدام في بيئات العمل.

وتعتمد الكلية نموذجاً تعليمياً مرناً يجمع بين الدراسة الحضورية والتعليم الإلكتروني، بما يتيح للقيادات الشابة مواصلة تطوير مساراتهم الأكاديمية بالتوازي مع التزاماتهم المهنية، كما ترتكز برامجها على منهجية «التعلم من خلال العمل» عبر مشروعات تطبيقية، ودراسات حالة، وتمارين قيادية تحاكي التحديات الواقعية، بما يسهم في تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول وسياسات قابلة للتطبيق في بيئات العمل الحكومية.

كما تدعم الكلية منظومتها الأكاديمية بكفاءات علمية وخبرات دولية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة.