شرطة دبي تعزز وعي العمال بمخاطر الاحتيال والإجهاد الحراري عبر «ظلاً وأجراً»

واصل مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي تنفيذ مبادرة «ظلاً وأجراً» للأسبوع السادس على التوالي في منطقة البرشاء، بالتعاون مع الإدارات الشرطية والجهات الداعمة، بهدف تعزيز الوعي الأمني والصحي ودعم فئة العمال.

وشهدت المبادرة حضور أكثر من 380 عاملاً، حيث تم توزيع وجبات غذائية ومرطبات ومظلات عليهم.

وتضمن البرنامج التوعوي للمبادرة إرشادات حول الوقاية من الإجهاد الحراري، تزامناً مع تطبيق سياسة حظر العمل وقت الظهيرة، حيث تم تعريف العمال بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية للحفاظ على سلامتهم خلال فصل الصيف.

كما قدم المركز الصحي لشرطة دبي نصائح صحية حول الممارسات الوقائية التي تسهم في تعزيز صحة العمال وسلامتهم، فيما قدمت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية محاضرات توعوية حول أساليب الاحتيال الهاتفي والإلكتروني.

ودعت الإدارة العمال إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع أي شخص يدعي تمثيل جهة رسمية، مؤكدة أن شرطة دبي لا تطلب عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل مشاركة البيانات البنكية أو الرموز السرية، ولا تطلب التواصل عبر تطبيقات الاتصال المرئي لإنهاء الإجراءات أو المعاملات.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية، أن استمرار مبادرة «ظلاً وأجراً» للأسبوع السادس يعكس نجاحها في الوصول إلى شريحة واسعة من العمال، وتحولها إلى منصة تجمع بين الدعم الإنساني والتوعية الأمنية والصحية والمجتمعية.