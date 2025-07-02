شرطة دبي تكرم نجل أحد منتسبيها لتفوقه في الثانوية العامة

كرم اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، بحضور اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، الطالب المتفوق حميد عادل محمد عبدالله عبيد، نجل العريف عادل محمد، أحد منتسبي شرطة دبي ومن كوادر الإدارة العامة للدعم اللوجستي.

ويُعد الطالب حميد عادل من أوائل الخريجين على مستوى الدولة في الثانوية العامة ضمن المسار العام، وهو طالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع الشارقة.

وهنأ اللواء أحمد المهيري، الطالب ووالده ووالدته على التفوق في الثانوية العامة، مُشيداً بحرص الطالب على تحقيق التفوق في المجال الدراسي وتحقيق أعلى الدرجات، مُتمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح في الحياة الجامعية المستقبلية.

وحول مبادرة التكريم، أكدت إلهام أهلي، رئيس فريق السعادة والإيجابية في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، أن التكريم يأتي ضمن مبادرة فريق السعادة والإيجابية احتفاءً بالطالب المتفوق رفقة والده ووالدته، وتشجيعه على تحقيق المزيد من التميز في حياته الدراسية المُقبلة. وأضافت أن مبادرة التكريم تأتي أيضاً ضمن الاحتفاء بعام المجتمع الهادف إلى تعزيز الوحدة والروابط المجتمعية داخل الأسر.