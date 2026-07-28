شرطة دبي تحجب 297 موقعاً إلكترونياً يروج للمخدرات

أعلنت شرطة دبي عن رصد وحجب 297 موقعاً إلكترونياً تروج للمخدرات في الربع الثاني من العام الجاري في اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الثاني من العام 2026، مما يعكس أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات.

وترأس الاجتماع سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، بحضور اللواء الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العميد أحمد السويدي، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

وثمن اللواء حارب الشامسي الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة من خلال الحد من انتشار آفة المخدرات وضبط مروجيها لتحقيق مؤشرات متقدمة في قضايا المخدرات.

وأكد اللواء حارب الشامسي حرص شرطة دبي على استمرارية التأهيل والتدريب، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات بما يعزز من مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وضبط تجارها.

واطلع سعادة اللواء حارب الشامسي والحضور على إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الربع الثاني من العام الجاري، ومساهمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على متهمين بقضايا اتجار بالمواد المخدرة على مستوى الإمارة والدولة والكمية المضبوطة بحوزتهم.

وناقش الاجتماع خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات العمل التي وضعتها لمكافحة هذه الآفة، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، إضافة إلى استعراض النتائج التي تم تحقيقها وقرارات اجتماع التقييم السابق ومؤشرات الأداء.

التعاون الدولي

من جانبه، أوضح العميد خالد بن مويزة أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في تعزيز تعاونها مع الدول على مستوى العام في مكافحة المخدرات، والمساهمة في تعزيز أمن المجتمعات، إيمانا منها بأن قضية المخدرات قضية عابرة للحدود تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها، حيث استطاعت شرطة دبي إمداد دول مختلفة بـ 125 معلومة مهمة في الربع الثاني من العام 2026 مما أدى إلى إلقاء القبض على العديد من المتهمين حول العالم.

حماية

كما اطلع الحضور على إحصائيات مركز حماية الدولي في الربع الثاني من العام 2026، حيث قام المركز بتنظيم 95 برنامجاً توعوياً استفاد منها 467 ألفاً و878 فرداً من جميع شرائح المجتمع.

كما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي في الربع الثاني من العام الجاري 8 ملايين و723 ألفاً و327 مُستفيداً، حيث نجحت البرامج التوعوية في تبني الابداع والابتكار وتنمية المهارات في مجال التوعية الأمنية، وتعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع في القضايا الأمنية، وترسيخ الدور الأسري في التعامل مع المستجدات والحالات الطارئة.

الجدير ذكره أن هذه الاجتماعات التقيمية تأتي متابعة لتنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة الربع سنوية ضمن جدول زمني يشمل جميع الإدارات العامة بحضور القائد العام أو من ينوب عنه مما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتساهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية والوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة.