1700 مشارك في «غراس الصيف» لـ«إسلامية دبي»

سجّل برنامج «غراس الصيف 2025» الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إقبالاً مجتمعياً واسعاً، حيث بلغ عدد المشاركين حتى الآن أكثر من 1700 مشارك من مختلف الفئات العمرية، في مؤشر واضح على الثقة المجتمعية المتزايدة ببرامج الدائرة التربوية والتثقيفية الهادفة، والدور المحوري الذي تؤديه في غرس القيم وبناء جيل متمسك بهويته وقادر على مواكبة تحديات المستقبل.

ويُعد «غراس الصيف» من المبادرات السنوية النوعية التي تنفذها الدائرة ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ارتباطها بالمجتمع عبر مبادرات مبتكرة تُلبي تطلعات الأسر، وتُسهم في إعداد أجيال تمتلك الوعي الديني والانتماء الوطني، وتتحلى بالمهارات القيادية والحياتية.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن البرنامج يمثّل نموذجاً متكاملاً للعمل المعرفي والتربوي الذي يُترجم توجّهات الدائرة في بناء الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس مدى الثقة المجتمعية في جودة البرنامج ومضمونه.

وأضافت المري: نعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة، تدمج بين التعلم والترفيه.