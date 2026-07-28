مكتوم بن محمد: 10 آلاف شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي للمرة الأولى في تاريخه

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مواصلة مركز دبي المالي العالمي تحقيق نتائجه الإيجابية وإنجازاته المتلاحقة، بما يسهم في بلوغ دبي الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الأجندة الاقتصادية D33، لتكون في مصاف أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

وأوضح سموّه، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "X"، أن المركز تجاوز خلال النصف الأول من العام الحالي حاجز 10 آلاف شركة مسجّلة نشطة للمرة الأولى في تاريخه، بنموٍ سنوي بلغ 30%، فيما ارتفع عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1,933 شركة، بنموٍ نسبته 39%، إلى جانب النمو المتواصل في الشركات العائلية والمؤسسات.

وقال سموّه: «في دبي، لن تقف الريادة عند ما نحققه، بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين في مسيرةٍ لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صياغته».