المستفيدون من «أعراس دبي» ينالون بطاقة «السعادة»

أبرمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، تزامناً مع «عام الأسرة»، وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتعزيز جودة حياتها.

وذلك بهدف تعزيز التكامل الحكومي في دعم مبادرة «أعراس دبي»، التي تندرج ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، حيث وقّع الاتفاقية عن إقامة دبي معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، فيما وقّعتها عن هيئة تنمية المجتمع، معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بحضور شيخة أحمد عبد الرحمن الجرمن المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي، وعدد من المسؤولين من الجهتين.

تعاون

وسيتم التعاون من خلال تقديم «بطاقة السعادة»، التي تتضمن مزايا وخدمات نوعية للمواطنين المقبلين على الزواج، بما يسهم في ترسيخ استقرار الأسرة الإماراتية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى بناء أسر مستقرة، وتعزيز جودة الحياة.

وبموجب المذكرة، ستمنح إقامة دبي «بطاقة السعادة» مجاناً للمستفيدين من مبادرة «أعراس دبي»، بما يتيح لهم الاستفادة من باقة واسعة من العروض والخصومات والمزايا.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لنهج إقامة دبي في توسيع أثر خدماتها المجتمعية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير مبادرات مشتركة، ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن «الشراكة تعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير حلول مبتكرة تعزز استقرار الأسرة الإماراتية، وتدعم الشباب في مرحلة تأسيس الأسرة، من خلال توسيع نطاق الدعم والمزايا المقدمة للمواطنين المقبلين على الزواج».

شراكة

ومن جانبه، قال معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «تتجاوز الشراكات الحكومية اليوم مفهوم التعاون التقليدي، لتصبح منصة لتطوير حلول متكاملة، تُحدث أثراً حقيقياً في حياة المجتمع، وتعزز كفاءة العمل الحكومي في تحقيق الأولويات الوطنية.

وانطلاقاً من هذا النهج، تأتي شراكتنا مع هيئة تنمية المجتمع لدعم مبادرة أعراس دبي، بما يعكس التزامنا بتسخير خدماتنا ومبادراتنا المؤسسية للإسهام في دعم المواطنين المقبلين على الزواج، وتوفير مزايا نوعية، تعزز تجربتهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم. ونؤمن بأن القيمة الحقيقية للخدمات الحكومية لا تكمن في كفاءتها فحسب، بل في قدرتها».

وتم خلال مراسم توقيع الاتفاقية تسليم «بطاقة السعادة» إلى اثنين من العرسان الجدد، تزامن موعد زفافهما مع موعد توقيع الاتفاقية، في لفتة جميلة، تعكس الجانب المجتمعي لمؤسسات حكومة دبي على إحداث أثر إيجابي ومستدام، يلامس حياة الناس، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وجودةً للحياة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ورؤية دبي التي تضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرة التنمية.

وتندرج «بطاقة السعادة» ضمن الخدمات التي توفرها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي لتعزيز جودة الحياة، حيث تنص الاتفاقية على توفير البطاقة للمستفيدين من مبادرة «أعراس دبي»، وفق الإجراءات المعتمدة، بما يتيح لهم الاستفادة من الامتيازات والعروض والخصومات التي يقدمها البرنامج، إضافة إلى تنفيذ حملات تعريفية للتوعية بآلية الاستفادة منها ومزاياها.

وتجسد هذه الشراكة التزام إقامة دبي بتطوير نموذج حكومي متكامل، يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته، من خلال توسيع نطاق الخدمات والمزايا المقدمة للمواطنين المقبلين على الزواج، وتعزيز الأثر المستدام لمبادرة «أعراس دبي»، بما يدعم بناء أسر مستقرة، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والتنمية المجتمعية.

محمد المري:

حريصون على تسخير خدماتنا ومبادراتنا المؤسسية للإسهام في دعم المواطنين

حصة بوحميد:

تطوير حلول مبتكرة تعزز استقرار الأسرة الإماراتية