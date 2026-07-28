شرطة دبي تنظم «ملتقى الكرامة المجتمعي» لتعزيز التواصل والتوعية

نظّم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع عدد من الإدارات الشرطية، «ملتقى الكرامة المجتمعي»، بمشاركة 1789 من أهالي وسكان منطقة الكرامة، وذلك ضمن جهوده لتعزيز التواصل مع المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية.

وشهد الملتقى حضور العقيد صالح جمعة عبيد، نائب مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، والرائد علي حسن حاجي، رئيس قسم إسعاد المتعاملين، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.

وتضمن الملتقى مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، شملت منافسات جهاز التجديف وتحدي شد الحبل، إضافة إلى مسابقات ثقافية وترفيهية تفاعلية، كما شهد تقديم محاضرات توعوية مرورية وجنائية ومجتمعية بعدة لغات، تناولت أهمية الالتزام بالقوانين، وسبل الوقاية من الجريمة، وتعزيز الثقافة المرورية، والتعريف بخدمات ومبادرات شرطة دبي.

وأكد العقيد صالح جمعة عبيد أن الملتقى يعكس حرص شرطة دبي على تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، ونشر الوعي الأمني والمروري بأساليب تفاعلية تسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية.

من جانبها، أوضحت فاطمة بوحجير أن مجلس الروح الإيجابية يواصل تنظيم الملتقيات المجتمعية في مختلف مناطق دبي، بهدف الوصول إلى أفراد المجتمع عبر برامج تجمع بين التوعية والترفيه والرياضة .