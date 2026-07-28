شرطة دبي تدرب طلبة «سواعد الأمان» على مهارات الحوار الإذاعي و«البودكاست»

نظّمت إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس سفراء الأمان في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة تدريبية في مهارات الحوار الإذاعي وإعداد حلقات «البودكاست» لطلبة التدريب الصيفي ضمن برنامج «سواعد الأمان»، بهدف تطوير قدراتهم الإعلامية، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة الأمان والمسؤولية المجتمعية.

وقالت منال إبراهيم، مديرة إدارة الإعلام الأمني، إن شرطة دبي تولي طلبة مختلف المراحل اهتماماً خاصاً من خلال إشراكهم في البرامج والأنشطة التي تنفذها على مدار العام، لما تسهم به في تنمية معارفهم ومهاراتهم، وإعداد جيل واعٍ قادر على التعامل مع مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وأضافت أن إدارة الإعلام الأمني تحرص على دعم طلبة برنامج «سواعد الأمان» وتزويدهم بالمهارات الإعلامية اللازمة، بما يعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات، والتمييز بين الأخبار الدقيقة والشائعات والمحتوى المضلل.وأوضحت منال إبراهيم أن الدورة، التي جاءت بتوجيهات العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وأشرف عليها العريف أول محمد إبراهيم الحمادي، مقدم برنامج «بودكاست شرطة دبي»، ركزت على تطوير مهارات الحوار وإجراء المقابلات وإعداد المحتوى الإعلامي.

وتضمنت الدورة تدريب الطلبة على إعداد وصياغة الرسائل الإعلامية، والتخطيط للحلقات، وإدارة الحوار، والتعامل مع مختلف المواقف أثناء التسجيل، بما يسهم في تعزيز مهارات التواصل لديهم ومواكبة التطورات في مجال الإعلام الرقمي.