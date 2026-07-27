شرطة دبي تتيح خدمة توصيل المعثورات لأصحابها حيثما كانوا

أعلنت شرطة دبي عن توفير خدمة توصيل المعثورات التي يتم العثور عليها داخل الإمارة إلى أصحابها في مقار إقامتهم أو أماكن عملهم بمختلف إمارات الدولة، في خطوة تعكس حرصها على تطوير الخدمات الشرطية وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، بما يختصر عليهم الوقت والجهد ويضمن استلام مقتنياتهم بكل سهولة ويسر.

وأوضحت شرطة دبي، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الراغبين في الاستفادة من الخدمة يمكنهم تقديم الطلب من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، حيث يتم التنسيق لتوصيل المعثورات إلى العنوان المحدد داخل الدولة.