مركز «عونك» يشارك في «تباشير الخير» لتعزيز اندماج المتعافين

شارك مركز «عونك» التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي في فعالية «تباشير الخير» بنسختها الثالثة، التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ضمن مبادرة «خرايف الرطب» في متحف الشندغة، وذلك بمشاركة منتسبي المركز وأسرهم في مجموعة من الورش والأنشطة التفاعلية.

وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاندماج المجتمعي وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» لبناء مجتمع أكثر تلاحماً وجودة حياة.

وشارك منتسبو المركز وأفراد أسرهم في ورشتي «إعداد البثيثة» و«صناعة الصابون»، في تجربة مجتمعية تفاعلية أتاحت لهم فرصة تنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوسيع دائرة تفاعلهم مع المجتمع، بما يدعم رحلتهم نحو التعافي المستدام ويعزز جودة حياتهم. وأكدت الدكتورة حليمة البلوشي، مدير مركز «عونك»، أن مشاركة المركز في المبادرات المجتمعية تأتي انطلاقاً من رؤية الهيئة التي تضع الإنسان في محور جهودها التنموية، وتعتمد التمكين والاندماج المجتمعي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التعافي المستدام.