شرطة دبي تكرّم فريقاً فندقياً تقديراً لجهوده

كرمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي فريق عمل فندق كونكورد بالاس دبي، تقديراً لجهوده المتميزة وتعاونه المستمر مع الإدارة، ودوره في تقديم خدمات نوعية للزوار والسياح، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الوجهة السياحية في الإمارة.

وأكدت الإدارة أن هذا التكريم يأتي في إطار حرصها على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع المنشآت الفندقية، وتعزيز التعاون والتكامل مع شركائها في القطاع السياحي، بما يدعم منظومة الأمن السياحي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للزوار، ويعزز مكانة دبي وجهةً سياحيةً عالميةً آمنة ورائدة.

وأعربت الإدارة عن تقديرها لفريق عمل الفندق، مثمنةً تعاونهم المستمر، ومتمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح.