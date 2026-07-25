«دبي للإعلام» تحصد جائزة «أفضل مبادرة رقمية للعام» في مؤتمر وجوائز «غوف ميديا 2026»

سارة الجرمن: الإنجاز ثمرة نهج مؤسسي يقوم على تطوير المحتوى باستمرار

أثرت مؤسسة دبي للإعلام سجل إنجازاتها بحصولها على جائزة «أفضل مبادرة رقمية للعام - فئة الإعلام»، ضمن مؤتمر وجوائز «غوف ميديا 2026» (GovMedia 2026)، الذي استضافته سنغافورة، خلال يوليو الجاري، وذلك تقديراً للتغطية الرقمية التي قدمتها قناة «دبي الرياضية» لبطولة «كأس العرب 2025».

ويعكس هذا التكريم نجاح المؤسسة في توظيف الابتكار لتطوير العمل الإعلامي، ويبرز أثر حملاتها الرقمية في دعم مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة وإنتاج المحتوى.

وخلال البطولة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة ديسمبر الماضي، تولى فريق الإعلام الرقمي في «دبي الرياضية» إنتاج ونشر محتوى متنوع من داخل الملاعب وخارجها، شمل تغطية المباريات، والأهداف، والمؤتمرات الصحفية، وتفاعل الجماهير، والإحصاءات، وأبرز اللحظات التي شهدتها البطولة، كما قدمت القناة على تقديم محتوى رياضياً مصمماً يتوافق مع طبيعة كل منصة رقمية من بينها «إكس» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«فيس بوك»، مع التركيز على سرعة نقل الأخبار، ودقة المعلومات، والموضوعية في الطرح.

وابتكر الفريق صيغاً تفاعلية لتناول عدد من الموضوعات، من بينها قرارات التحكيم، بهدف تشجيع الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي، على التفاعل والمشاركة، مع الحفاظ على أعلى المعايير المهنية.

وأسهمت التغطية الرقمية في توفير تجربة أكثر ثراءً لعشاق الرياضة، والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور عبر تقديم محتوى يتناسب مع طبيعة كل منصة رقمية، وهو ما انعكس في النمو الملحوظ لأعداد المتابعين، والمشاهدات، ومعدلات التفاعل عبر المنصات الرقمية التابعة لـ«دبي الرياضية».

وأكدت هذه النتائج فاعلية النهج الذي اعتمده فريق العمل، والقائم على سرعة النشر، وتطوير استراتيجية محتوى تراعي خصوصية كل منصة، وتقديم تغطية تنطلق من اهتمامات الجمهور وتلبي تطلعاته.

تحديات

من جهة أخرى، تمكنت مؤسسة دبي للإعلام من تجاوز التحديات المرتبطة بحقوق البث والقيود الجغرافية المفروضة على نشر المحتوى عبر منصة «إنستغرام»، التي لم تكن تتيح تقييد المنشورات الفردية بحسب الموقع الجغرافي.

وانطلاقاً من ذلك عمل الفريق بالتعاون مع شركة «ميتا» على تطوير حلول مبتكرة مكّنت «دبي الرياضية» من تطبيق قيود جغرافية على مستوى الحساب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أتاح مواصلة نشر محتوى البطولة مع الالتزام بمتطلبات وشروط حقوق البث الرقمي.

وأكدت سارة الجرمن، رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، أن هذا التكريم يجسد نجاح رؤية المؤسسة في بناء منظومة إعلامية متطورة، ترتكز على الابتكار، وفهم سلوك الجمهور، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتقديم محتوى نوعي مؤثر وقادر على الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور.

وقالت: «يمثل هذا الإنجاز ثمرة نهج مؤسسي يقوم على تطوير المحتوى باستمرار، وتمكين فرق العمل من توظيف أحدث الأدوات الرقمية لإنتاج تجارب إعلامية أكثر تفاعلاً وتأثيراً.

وننظر إلى كل حدث بوصفه فرصة لاختبار أفكار جديدة، وتطوير أساليب مبتكرة تعزز ارتباط الجمهور بالمحتوى، وترتقي بجودة المنتج الإعلامي، بما يواكب التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي».

وأعربت الجرمن عن اعتزاز «دبي للإعلام» بهذا الإنجاز، الذي يعكس كفاءة كوادرها وقدرتها على تطوير المحتوى بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويدعم تنافسية المؤسسة وريادتها في الإعلام الرقمي على المستويين المحلي والإقليمي.