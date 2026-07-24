دبي الرقمية: البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي يعزز ريادة الإمارات في صناعة القرار

أكد سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يمثل خطوة إستراتيجية تعزز مكانة البيانات والإحصاءات الرسمية باعتبارها ركيزة أساسية لصناعة القرار ورسم السياسات، وتدعم قدرة دولة الإمارات على مواكبة التحولات العالمية وبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وأوضح أن أهمية هذا الاعتماد تكمن في إرساء منظومة إحصائية وطنية أكثر تكاملاً وحداثة، توفر بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزز التنافسية الوطنية، وتدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية الدولة للمستقبل.

وقال إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة البيانات كأصل وطني إستراتيجي، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تجعل من جودة البيانات وتكاملها وتحديثها المستمر عناصر أساسية لتعزيز الأداء الحكومي واستدامة النمو.

وأضاف أن عصر الذكاء الاصطناعي يضاعف أهمية الإحصاءات الرسمية باعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للبيانات التي تعتمد عليها النماذج التحليلية والأنظمة الذكية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إنتاج نتائج دقيقة أو قرارات فاعلة من دون بيانات عالية الجودة، متكاملة، ومبنية وفق أفضل المعايير الدولية.

وأشار آل ناصر إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة متقدمة للبيانات والإحصاء تقوم على التكامل بين مختلف الجهات، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبيانات السجلية والإدارية، بما يسهم في إنتاج مؤشرات أكثر دقة وحداثة، ويدعم صناع القرار على مختلف المستويات، ويعزز مكانة دولة الإمارات ودبي نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات لخدمة التنمية والاقتصاد والمجتمع