«الفارس الواعد» تعزز الوعي الوطني والتراثي

نظّم مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، دورة «الفارس الواعد» لطلبة الدورات الصيفية، وطلبة برنامج «سواعد الأمان»، والتي تهدف إلى تعليمهم مهارات الفروسية، وتعزيز الوعي الوطني والتراثي والثقافي والمجتمعي والمعرفي لديهم.

شهد انطلاق الدورة في مركز شرطة الخيالة بالعوير، المقدم ضاحي الجلاف مدير مركز شرطة الخيالة، بحضور نائبه الرائد حمد الشامسي، وعدد من الضباط والموظفين المُختصين في تربية الخيول، بمشاركة 114 طالباً وطالبة.

وأكد المقدم ضاحي الجلاف أن الحرص على تنظيم الدورة، يأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ومنهم الأبناء، والعمل على أن يستثمروا أوقات فراغهم بما يعود بالنفع والفائدة عليهم، وتعزيز قدراتهم في مهارات الفروسية، خاصةً أن تعلّم طرق التربية والعناية بالخيل، يعتبر من الثقافة المحلية.

وأكد المقدم الجلاف أن الطلبة يتلقون تدريبات على أيدي مُتخصصين من ذوي الخبرة والمهارة، وسيتمكنون مع انتهاء الدورة من الإلمام بالمعلومات والعلوم المعرفية المرتبطة بالخيول، مشيراً إلى أن الدورة تتضمن التعريف برعاية الخيول، ومعدات الخيل، وأمراض الخيل، وسلالات الخيول .