دبي.. مركز «إكبا» يكشف عن استراتيجيته العشرية وهويته الجديدة

أعلن المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) عن استراتيجيته العشرية «2024-2034»، وهويته المؤسسية الجديدة خلال حفل ضخم عقد في مقره الرئيسي في دبي، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، بينهم قادة عالميون في مجال الاستدامة وشركاء رئيسيون للمركز.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز دور «إكبا» في مواجهة التحديات الزراعية العالمية، مثل الملوحة وندرة المياه وتغير المناخ، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحسين الأمن الغذائي والمائي، خصوصاً في المناطق الجافة والمالحة.

وأكدت رزان خليفة المبارك، رئيسة مجلس الإدارة، أن «إكبا» يعمل منذ تأسيسه في 1999 على مواجهة تحديات بيئية وزراعية ملحة، بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة وشركائه المؤسسين، مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستمكن المركز من مواصلة ريادته في الابتكار، مع تعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

من جانبها، قالت الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المديرة العامة لإكبا: إن الاستراتيجية تركز على تعميق تأثير المركز من خلال تطوير حلول علمية مبتكرة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز المرونة في النظم الزراعية والبيئية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس إرث إكبا الممتد لعقود في إدارة الملوحة والتكيف مع التغير المناخي، مؤكدة أن المركز سيواصل تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق على نطاق واسع لدعم الزراعة المستدامة.

وتم خلال الحفل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمركز، التي تشمل شعاراً يرمز إلى رسالة إكبا، يمثل اللون الأزرق الماء كعنصر حيوي، والبني التربة كأساس للزراعة المستدامة، والورقة الخضراء النمو والتجدد، مع التركيز على المحاصيل القادرة على التكيف مع المناخ والتنوع البيولوجي.

وأضافت المديرة العامة لإكبا إن الهوية الجديدة تعكس رؤيتنا الطموحة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لشركائنا والمجتمعات التي نخدمها، سنواصل دفع الابتكار والشراكات لتحقيق حلول علمية ملموسة لمواجهة التحديات الكبرى، بما في ذلك الأمن الغذائي والتغير المناخي.

وأكدت الاستراتيجية العشرية لإكبا التزامه الراسخ بمواجهة التحديات الزراعية عبر الابتكار والتعاون، مع تعزيز الشراكات الدولية لتطوير ممارسات زراعية مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، فيما يتواصل دور المركز كرائد عالمي في تمكين المجتمعات من تجاوز التحديات المناخية ودعم الاستدامة والنمو المشترك.