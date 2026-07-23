مجلس الروح الإيجابية يواصل مبادرة «ظلاً وأجراً»

واصل مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي تنفيذ مبادرة «ظلاً وأجراً» للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك في منطقة «ميدان ند الشبا»، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة في مركز شرطة ند الشبا، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للدعم اللوجيستي، والمركز الصحي لشرطة دبي، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جودة الحياة، ونشر الوعي الوقائي، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية تجاه فئة العمال.

وشهدت المبادرة حضور أكثر من 800 عامل، حيث تم توزيع وجبات غذائية، ومظلات، في أجواء إنسانية عكست اهتمام شرطة دبي وشركائها برعاية العمال وتقدير جهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التنمية.

وتضمنت المبادرة توعية العمال بمخاطر الجهد الحراري.

وشارك المركز الصحي لشرطة دبي في تقديم التوعية والإرشادات الصحية للعمال، وتعزيز وعيهم بالممارسات الصحية السليمة خلال ساعات العمل، بما يسهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وترسيخ الثقافة الوقائية.