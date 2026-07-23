تأهيل حاملي الأحزمة في منهجيات التحسين المستمر

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مركز 6 سيجما للتطوير والتحسين بالإدارة العامة للتميز والريادة، وبالتعاون مع معهد كايزن، برنامجاً مُتقدماً لإعادة تأهيل حاملي الأحزمة في تطبيق منهجيات التحسين المستمر «لين و6 سيجما وكايزن»، بهدف تحديث معارف ومهارات العاملين في هذا المجال، وتعزيز قدراتهم في تطبيق هذه المنهجيات، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشهد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، انطلاق البرنامج في مركز شرطة القصيص، بحضور العميد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير مركز 6 سيجما في الإدارة العامة للتميز والريادة، ولويس كيلهاس، المدير الأول في معهد كايزن للشرق الأوسط وأوروبا الغربية، والدكتور موسى عريقات، خبير العمليات الإدارية في مركز 6 سيجما، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا أن البرنامج يأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير كفاءات منتسبيها، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والابتكار، ورفع كفاءة المشاريع التحسينية، وتحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة في مختلف مجالات العمل.