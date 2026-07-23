بلدية دبي تطلق «مدير الحساب» لتعزيز التواصل مع المتعاملين

أطلقت بلدية دبي مشروع «مدير الحساب»، بهدف تعزيز التواصل المباشر والاحترافي مع المتعاملين، ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتقديم خدمات أكثر استباقية وسرعة، بما ينسجم مع توجهات البلدية في تطوير منظومة العمل البلدي، والارتقاء بجودة الحياة.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في منهجية خدمة المتعاملين، من خلال تخصيص قنوات تواصل مباشرة مع الفئات ذات الأولوية، وتشمل الأفراد، وتجار الأغذية، والمطورين العقاريين، وقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يضمن فهم احتياجاتهم، وتقديم حلول أكثر كفاءة ومرونة.

وقالت منال بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في البلدية: إن مشروع «مدير الحساب» ينقل تجربة المتعاملين من مفهوم الخدمة التقليدية، إلى بناء شراكات مستدامة، من خلال تخصيص مسؤولين يمتلكون المعرفة والصلاحيات اللازمة لفهم احتياجات القطاعات المختلفة، والاستجابة لها بكفاءة، بما يعزز مستويات السعادة والرضا، ويدعم مكانة دبي مدينة عالمية في تقديم الخدمات الحكومية.

ميثاق شامل

وتفعيلاً للمشروع، أبرمت الإدارات المعنية ميثاقاً شاملاً، يحدد المهام والمسؤوليات المرتبطة بإدارة حسابات المتعاملين ضمن الفئات المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة، تلبي التطلعات، وتعزز جودة التجربة.

وعلى المستوى التشغيلي، يتولى مدير الحساب إدارة العلاقة مع المتعاملين بصورة استباقية، من خلال متابعة الاستفسارات والمعاملات، والرد عليها خلال يوم عمل واحد، إضافة إلى التنسيق المباشر مع الوحدات التنظيمية المختلفة داخل البلدية، لتسريع الإجراءات ومعالجة التحديات.

ويتمتع مديرو الحسابات بخبرات وصلاحيات تمكنهم من متابعة الطلبات منذ تقديمها وحتى إغلاقها، ومعالجة الملاحظات وفق أطر زمنية محددة، بما يضمن رحلة متعامل أكثر سهولة وسلاسة.

كما منحت بلدية دبي مديري الحسابات صلاحيات واسعة، تشمل التواصل المباشر مع المتعاملين، والتنسيق مع القطاعات الداخلية لتذليل العقبات، والاطلاع الآمن على البيانات اللازمة لتسريع الإنجاز.

ولا يقتصر دور مديري الحسابات على متابعة الطلبات، بل يمتد إلى تحليل تفاعلات المتعاملين وتوثيقها عبر الأنظمة الذكية، ورفع تقارير وتوصيات دورية، تسهم في تطوير الخدمات، وتحسينها بصورة مستمرة.