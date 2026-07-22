2406 طلاب مرشحين لـ«أكاديمية شرطة دبي»

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إجراءات المقابلات الشخصية مع الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 38، ودورة المرشحات الحادية عشرة للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط، بحضور اللواء عيد حارب محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد خبير أول راشد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد سلطان العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، وعدد من الضباط.

وتلقت لجنة المقابلات الشخصية مع الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، 2406 طلاب من المرشحين والمرشحات للالتحاق ضمن برنامجين، الأول البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، والثاني البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية.

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح مُفصل حول آلية المقابلات مع الطلبة المرشحين، ومعايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم، والتي تم اختيارها وتحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة أكاديمية شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني، والمبنية على أسس مدروسة تسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية، تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.

وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على اختيار أفضل الكوادر من المتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي بهدف تخريج كفاءات أمنية ومهنية تعكس الصورة المشرّفة لرجال الشرطة، وتسهم في أن يكونوا ضباط المستقبل في العمل الشرطي وخدمة الوطن وأمنه وأمانه، مُتسلحين بأهم العلوم القانونية والشرطية والأمنية التي توفرها الأكاديمية.

من جانبه، أكد اللواء عيد حارب بن ثاني، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة من العنصرين، الرجالي والنسائي، ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، التي أصبحت اليوم وجهة لكل المواطنين من الشباب والشابات، الراغبين في الحصول على أعلى مستوى تعليمي وأكاديمي وعسكري مُتخصص ومتطور ضمن برنامجي البكالوريوس الخاصين بفئة الطلبة المرشحين في الأكاديمية، مُتمنياً التوفيق لكل المتقدمين في تجاوز الاختبارات والمتطلبات.

وبرنامج «البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة»، هو برنامج أكاديمي مُعتمد متخصص في القانون وعلوم الشرطة ويعد البرنامج الرئيسي الذي بنيت عليه الأكاديمية منذ إنشائها.

أما برنامج «البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية»، فهو برنامج أكاديمي معتمد متخصص في العلوم الأمنية، تنقسم فيه الدراسة إلى مرحلتين: المرحلة العامة وتمتد للسنوات الثلاث الأولى من التحاق الطالب بالبرنامج، يعقبها المرحلة التخصصية والتي تمتد لعام أكاديمي يدرس فيها الطالب 4 مساقات تخصصية.