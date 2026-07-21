بحث تعزيز أمن المجمعات السكنية في دبي بالشراكة مع القطاع العقاري

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ملتقى «أمن المجمعات السكنية»، في نادي ضباط الشرطة ، بحضور عدد من الضباط وممثلي مؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي.

إضافة إلى 160 مشاركاً من شركات التطوير العقاري، وشركات إدارة الملكيات المشتركة، ومسؤولي المجمعات السكنية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. ويأتي الملتقى في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالمجمعات السكنية، وتوحيد الجهود الأمنية، وتفعيل دور الشركاء في الوقاية من الجريمة ونشر الوعي الأمني بين أفراد المجتمع.

وأكدت شرطة دبي أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المرتبطة بأمن المجمعات السكنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والمطورين العقاريين وشركات إدارة الملكيات المشتركة، بما يدعم تطوير آليات العمل المشترك ورفع مستوى الوقاية.

وتضمن الملتقى استعراض الإجراءات الوقائية التي تسهم في الحد من الجريمة داخل المجتمعات السكنية، إلى جانب تسليط الضوء على دور إدارات المجمعات في نشر التوعية بين السكان، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم الاحتيال الإلكتروني، مثل الروابط الوهمية، والاتصالات المزيفة، وانتحال صفة الجهات الرسمية.

وجرى التأكيد على أهمية نشر الرسائل التوعوية عبر قنوات التواصل الخاصة بالمجمعات السكنية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع جهات غير موثوقة، وتشجيع السكان على الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية أو سلوكيات مشبوهة عبر القنوات الرسمية لشرطة دبي.