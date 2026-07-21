اتفاقية لتطوير خدمات النظام المروري في دبي

وقعت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير خدمات النظام المروري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في إدارة العمليات المرورية.

وقع الاتفاقية، اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، وأحمد حسن محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، وبحضور عدد من المسؤولين في الجانبين، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي. وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون الفني والتشغيلي بين الطرفين، وتطوير قنوات الربط والتكامل بين الأنظمة ذات العلاقة، بما يضمن سرعة ودقة تبادل البيانات، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الإجراءات والخدمات المرتبطة بالقطاع المروري.