شرطة دبي تنفذ 88 مشروعاً إنشائياً خلال 5 سنوات

عبدالله المري: تطوير الدعم اللوجستي وتوظيف الذكاء الاصطناعي يعززان جاهزية الشرطة

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج الأداء التي حققتها الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والتي شملت تنفيذ 88 مشروعاً إنشائياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، أنجز منها 65 مشروعاً، فيما يجري العمل على استكمال 23 مشروعاً، ضمن خطط تطوير البنية التحتية الشرطية ورفع كفاءة المرافق والخدمات الداعمة للعمل الشرطي.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث حافظت الإدارة على نسبة 99% في مؤشر كفاءة التخطيط في إدارة الموارد والممتلكات على مستوى القوة خلال عامي 2024 و2025، بما يعكس كفاءة التخطيط والاستثمار الأمثل للموارد والأصول.

وأكد معالي الفريق عبدالله المري أن تطوير منظومة الدعم اللوجستي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة التميز، بما يواكب توجهات حكومة دبي في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة الخدمات.

واستعرضت الإدارة العامة للدعم اللوجستي خلال الجولة أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها خلال الأعوام الماضية، وفي مقدمتها مشروع تأهيل مباني القوة، الذي يهدف إلى تطوير المنشآت الشرطية وفق معايير حديثة، ورفع كفاءة الأصول والمرافق، بما يعزز بيئة العمل ويدعم متطلبات العمل الشرطي.

كما اطلع معاليه على الخطط المستقبلية والمبادرات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة الدعم اللوجستي، من خلال توظيف الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة المرافق والأصول والخدمات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.

وحققت الإدارة العامة للدعم اللوجستي نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء، حيث بلغت نسبة رضا الموردين 93.8%، والرضا الوظيفي الداخلي 99.3%، ورضا المستفيدين عن خدمات التموين 99.9%، فيما سجل رضا موظفي شرطة دبي عن مزايا بطاقة «إسعاد» 91.5%، ورضا أعضاء نادي الضباط عن الخدمات المقدمة 97.7%.

وتعكس هذه المؤشرات كفاءة منظومة العمل اللوجستي، وقدرتها على تلبية احتياجات الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ودعم استمرارية الأعمال وفق منظومة تشغيلية فعالة.

كما اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على إنجازات الإدارة العامة للدعم اللوجستي في مجالات التميز والابتكار، والتي شملت حصولها على 3 جوائز محلية ودولية، إلى جانب إعداد واعتماد 9 مصنفات فكرية أسهمت في توثيق المعرفة المؤسسية وتطوير بيئة العمل.

وشملت أبرز الإنجازات الفوز بجائزة Green Apple البريطانية عن مشروع «Zero Carbon Police Force»، إضافة إلى جائزتين ضمن برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز عن مشروعي «التحديث القياسي للمنازل» و«الطاقة الشمسية للمباني»، فضلاً عن حصول الإدارة على التصنيف المحلي (A) الفئة الذهبية في مجال سلامة الغذاء من بلدية دبي.

وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بما حققته الإدارة العامة للدعم اللوجستي من نتائج ومؤشرات أداء متقدمة، مثمناً جهود منتسبيها ودورهم في توفير منظومة دعم متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة العمل الشرطي.

وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير منظومة الدعم اللوجستي، وتسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية والتشغيلية، بما يرفع كفاءة الأداء، ويعزز الجاهزية والاستدامة، ويدعم تحقيق مستهدفات شرطة دبي الاستراتيجية.