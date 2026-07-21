«نسائية دبي» تطلق مبادرة لتعزيز السلوك الإيجابي في المدارس

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة فعاليات أجيال المستقبل، مبادرة «ظواهر وحلول»، الهادفة إلى رصد الظواهر السلوكية في المدارس ووضع برامج توعوية لمعالجتها، بما يسهم في تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلبة، وذلك انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، والسياسة الوطنية للأسرة، وتزامناً مع عام الأسرة.

وتنفذ المبادرة على مدار العام الدراسي وفق خطة تشمل محاضرات شهرية وورشاً دورية، تستند إلى رصد أبرز الظواهر والتحديات السلوكية في البيئة المدرسية، وتقديم حلول توعوية وتربوية بالتعاون مع الجهات التعليمية، بما يحقق أثراً مستداماً لدى الطلبة.

وتركز المبادرة على تنمية الثقة بالنفس، وتعزيز الحوار، وترسيخ القيم الأخلاقية، ونشر الوعي بالصحة النفسية والجسدية، إلى جانب تشجيع السلوكيات الإيجابية، وتعزيز الانتماء والمسؤولية لدى الطلبة.وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية ، أهمية تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية في التعامل مع الظواهر السلوكية لدى الطلبة.