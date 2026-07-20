أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مبادرة «إرث دبي» إطلاق «جائزة إرث شرطة دبي»، وهي جائزة مؤسسية داخلية تُعنى بتوثيق الإرث المؤسسي والإنساني لشرطة دبي، وتسليط الضوء على قصص العطاء والتجارب والإنجازات التي أسهمت في ترسيخ مكانة القوة كمؤسسية شرطية ريادية على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة التوثيق وحفظ الذاكرة المؤسسية للأجيال القادمة. جاء ذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في نادي ضباط شرطة دبي.

حيث وقعها من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومن طرف مبادرة «إرث دبي»، أحمد سعيد الشارد، المنسق العام للمبادرة.

وأكد العميد علي المنصوري أن إطلاق الجائزة يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار الحرص على توثيق الإرث الكبير والعريق للقوة التي تم تأسيسها في عام 1956.

وأسهمت على مدار 70 عاماً في تحقيق نتائج مُتميزة ونوعية رسخت الاسم والمكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي محلياً وعالمياً في المجال الأمني والشرطي.

وأشار إلى أن إطلاق الجائزة بالتعاون مع مبادرة «إرث دبي» يُجسد التزام شرطة دبي بالحفاظ على هذا الإرث التاريخي، ونقل وتوثيق قصص العطاء والنجاح والبصمات الريادية التي حققها رجال الشرطة الأوفياء في مختلف المجالات، سواء الإدارية أو الميدانية، والتي كان لها أثر في جعل إمارة دبي نموذجاً رائداً في الأمن والأمان وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع على مدار عقود من العمل الابتكاري والاحترافي المُلهم.

وأضاف العميد علي خلفان المنصوري، أن إطلاق «جائزة إرث شرطة دبي» يأتي كذلك في إطار الحرص على تكريم أصحاب العطاء، وتوثيق المحطات التاريخية والقصص المُلهمة التي شكّلت مسيرة شرطة دبي، بما يُسهم في نقل المعرفة والخبرات للأجيال القادمة، وتعزيز مفاهيم الهوية المؤسسية والانتماء الوظيفي.

وبين العميد المنصوري أن الجائزة تستهدف 3 فئات رئيسية هي: «موظفو ومتقاعدو شرطة دبي، الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والطلبة من منتسبي أكاديمية شرطة دبي ومدارس حماية».