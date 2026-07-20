شرطة دبي تحتفي بـ«عهد الاتحاد»

احتفاء بيوم «عهد الاتحاد»، الذي يخلّد الاجتماع التاريخي الذي شهد توقيع المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، وثيقة الاتحاد والدستور في 18 يوليو 1971، نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومجلس الروح الإيجابية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة ند الشبا، فعالية مجتمعية بهذه المناسبة في ند الشبا مول، في أجواء وطنية عكست روح الاتحاد ومعاني الولاء والانتماء. وشهد الفعالية العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

والمقدم فيصل صقر المري، نائب مدير مركز شرطة ند الشبا، والمقدم سمير مسلم المحرزي، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة ند الشبا، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إلى جانب عدد من الضباط والموظفين وأفراد المجتمع. وتضمنت الفعالية مجموعة من الورش التفاعلية، والمسابقات الترفيهية، والأنشطة الوطنية، إلى جانب ورشة في لغة الإشارة قدمها محمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم، بهدف تعريف أفراد المجتمع بأساسيات لغة الإشارة.

وتعزيز ثقافة التواصل مع أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية، كما شهدت الفعالية ركناً خاصاً بعنوان «لوحة تجديد العهد»، والذي حظي بتفاعل كبير من الحضور.

حيث حرص الزوار على تدوين كلمات وعبارات وطنية عبروا من خلالها عن حبهم لدولة الإمارات، واعتزازهم بمسيرة الاتحاد، وولائهم للقيادة الرشيدة. وأكد العميد علي خلفان المنصوري أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية خالدة، نستذكر فيها الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين، الذين وضعوا الأساس المتين لدولة أصبحت نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعزز قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية.