61.183 «عدم ممانعة» اعتمدتها «كهرباء دبي» في 6 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اعتماد 61.183 طلب شهادة عدم ممانعة (NOC) خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك عبر برنامج «صقور» الذي يهدف إلى تمكين الاستشاريين والمقاولين من الحصول على الموافقات من المحاولة الأولى.

وقد اعتمد قطاع نقل الطاقة 32.802 طلب، وقطاع توزيع الطاقة 20.200 طلب، وقطاع المياه والهندسة المدنية 8.181 طلباً. وشارك في تقديم الطلبات 2.318 استشارياً ومقاولاً حتى نهاية يونيو 2026.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على دعم شركائنا وتوفير أفضل بيئات الأعمال والفرص الداعمة لنموهم المستدام، ونقدم الخدمات المبتكرة التي تساعدهم على تسريع تنفيذ مشاريعهم وفق أعلى المعايير العالمية، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمار وريادة الأعمال والابتكار.

ويدعم برنامج «صقور» أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال مساعدة الاستشاريين والمقاولين في الحصول على موافقة الهيئة على تقديم طلبات الخدمة من المرة الأولى».

وقال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يشهد برنامج «صقور» إقبالاً متزايداً لدوره في توفير وقت الاستشاريين والمقاولين، وتمكينهم من تحقيق أعلى درجات لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلباتهم، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها».

وتنشر الهيئة المتطلبات الفنية الخاصة بالتقديم على خدمات المشاريع عبر موقعها الإلكتروني، كما تنظم دورات توعية لتقديم المزيد من التوضيحات حول هذه المتطلبات. وقد خصصت الهيئة جائزة «صقور» للاستشاريين والمقاولين الذين يقدمون أفضل أداء في مختلف فئات المشاريع. وتوفر الهيئة دليلاً خاصاً ببرنامج «صقور» من خلال الرابط:

https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/builder/useful-tools/soqoor-program