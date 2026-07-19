طرق دبي تعتمد الخطة الخمسية لمشروع التنقل المرن حتى عام 2030

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات، الخطة الخمسية للتوسع في منظومة التنقل المرن حتى 2030، الرامية لتعزيز ربط الأحياء السكنية بمحطات النقل الجماعي، وبناء منظومة تنقل حضرية متكاملة، تدعم رحلات الميل الأول والأخير، وتجعل تنقل السكان والزوار أكثر سهولة وأماناً.

وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية في 25 منطقة سكنية، وتحسين البنية التحتية حول محطات النقل الجماعي، في 63 محطة وذلك بحلول عام 2030.

ويستند اختيار المناطق، التي ينفذ فيها مشروع التنقل المرن، إلى عدد من الأولويات منها، توفر وسائل النقل الجماعي، ووجود نسبة عالية من مستخدميها، إلى جانب الكثافة السكانية في تلك المناطق، ونوعية استعمالات الأراضي: (سكنية، أو تجارية، أو سكنية / تجارية)، والوضع القائم للبنية التحتية للمشاة والدراجات في المنطقة، إضافة الى خطط التطوير المستقبلية للمنطقة بناء على خطة دبي الحضرية 2040.

منظومة التنقل المستقبلية

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: تأتي الخطة في إطار جهود الهيئة لترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم، وتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني، وتعزز جودة الحياة، مؤكداً أن التنقل المرن أصبح أحد الممكنات الاستراتيجية لمنظومة التنقل المستقبلية، وعنصراً رئيساً في تعزيز تكامل وسائل النقل، وترسيخ مكانة النقل الجماعي، باعتباره الخيار الأول للتنقل، ودعم مستهدفات دبي، في الاستدامة وجودة الحياة، بما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040.

وأضاف الطاير: يشهد قطاع التنقل في العالم تحولاً نوعياً في فلسفة تطوير البنية التحتية، وأصبح المعيار الرئيس للنجاح يقاس بقدرة منظومة التنقل على توفير رحلة متكاملة وآمنة وسلسة تتيح للسكان والزوار الانتقال بين مختلف وسائل النقل بسهولة وكفاءة وأمان، مؤكداً أن دبي نجحت في بناء واحدة من أكثر منظومات النقل الجماعي تطوراً على مستوى العالم، عبر تعزيز التكامل بين شبكة الطرق ومختلف وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية، وارتفع عدد رحلات المشاة من 326 مليون رحلة عام 2024، إلى342 مليون رحلة عام 2025، بنسبة نمو بلغت 5%، وارتفع مستوى نضج البنية التحتية حول محطات النقل الجماعي إلى 87%، وارتفعت نسبة رضا المشاة في إمارة دبي إلى 89%، كما ارتفع عدد رحلات الدراجات الهوائية من 46.6 مليون رحلة عام 2024، إلى 57.3 مليون رحلة عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 23%، وارتفع عدد رحلات السكوتر الكهربائي من 32.3 مليون رحلة عام 2024، إلى 39.6 مليون رحلة عام 2025، بنسبة نمو بلغت قرابة 23%.

تعزيز جاذبية النقل الجماعي

وأكد معاليه أن الهيئة تنظر إلى تطوير البيئة الحضرية المحيطة بمحطات النقل الجماعي باعتباره استثماراً استراتيجياً يعزز الاستفادة من البنية التحتية للنقل، ويرفع جاذبية استخدام وسائل النقل الجماعي، حيث يسهم توفير مسارات المشاة والدراجات، ومعابر المشاة الآمنة، ومتطلبات أصحاب الهمم، وعناصر التظليل والتجميل الحضري، ومحطات ومواقف لوسائل التنقل المشتركة، مثل دراجات كريم وشركات تأجير السكوتر، في تشجيع السكان على تبني أنماط تنقل أكثر استدامة، ويعزز الترابط بين مختلف مكونات المدينة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة، ستركز على استكمال الحلقة الأخيرة في رحلة المتعامل، من خلال تطوير متطلبات الميل الأول والميل الأخير، وربط الأحياء السكنية ومراكز الأعمال والمرافق الحيوية بمحطات المترو والحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى، لتتحول كل محطة إلى مركز تنقل متكامل، يتيح للسكان والزوار خدمة أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

تفاصيل الخطة

وتشمل الخطة الخمسية للتنقل المرن، تطوير عناصر التنقل المرن في 25 منطقة سكنية، ليصل إجمالي المناطق المستهدفة إلى 34 منطقة سكنية بحلول عام 2030، وتــُطبق حاليا عناصر التنقل في 5 مناطق هي: مرسى دبي، والمرر، ونايف، والرقة، والمرقبات، كما تتضمن تحسين البنية التحتية حول 63 محطة نقل الجماعي بحلول عام 2030، لتعزيز سهولة الوصول إلى محطات المترو والحافلات، ورفع كفاءة منظومة التنقل المتكاملة، وتدعم الخطة توجه دبي نحو زيادة الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والتنقل المستدام، حيث سـتــُــفذ منظومة متكاملة من عناصر بنية تحتية صديقة للجميع، ومتكاملة من خلال تعزيز الربط بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب ومحطات النقل الجماعي، باستخدام وسائل التنقل الفردية مثل المشي والدراجات الهوائية و(السكوتر الكهربائي)، مع تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، من خلال توفير مجموعة عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات مثل مسارات الدراجات الهوائية، ومعابر واستراحات المشاة، والمناطق والمسارات المظللة، والزراعة التجميلية، ومواقف المركبات، ومواقع صعود ونزول الركاب، ومواقف الدراجات الهوائية.

مراحل منجزة

وقد طورت الهيئة في الفترة الماضية، عناصر التنقل المرن في تسع مناطق سكنية هي: المنخول، والقصيص، والكرامة، والبرشاء (1)، والبرشاء (2)، والخوانيج (2)، وهور العنز، وأبوهيل، والسوق الكبير، كما طورت الهيئة البيئة حول 37 محطة مترو، أهمها محطات مول الإمارات، وبرج خليفة/دبي مول، وأون باسيف، وسوق الذهب، وبرجمان، وبني ياس، وشرف دي جي، وأبوهيل، حيث جرى تنفيذ شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات، وتطوير الأرصفة، وإنشاء معابر مشاة آمنة، وتوفير متطلبات أصحاب الهمم، ومراكز التنقل، ومحطات ومواقف لوسائل التنقل المشتركة، وأعمال التجميل الحضري، بما يسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، وتحقيق تكامل أكبر بين مختلف وسائل التنقل.

وتجسد مبادرة تعزيز التنقل المرن، رؤية هيئة الطرق والمواصلات في الانتقال إلى بناء منظومة تنقل حضرية مترابطة، تتكامل فيها شبكة الطرق، مع منظومة النقل الجماعي، التي تشمل مترو وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة، ووسائل التنقل الفردية، ضمن شبكة واحدة توفر رحلة تنقل سلسة وآمنة ومستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي والعمراني، وتعزز تنافسية دبي وريادتها العالمية في مجال التنقل الذكي وجودة الحياة.

دراسة شاملة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أجرت دراسة شاملة لبناء خطة هيكلية للتنقل دون مركبات في إمارة دبي، ركزت على توفير البنية التحتية المناسبة للرحلات الطويلة والمتوسطة نسبياً لضمان تنقل آمن وسهل للجميع، ووضع استراتيجية التوسع في استخدام وسائل التنقل الفردية: (دون محركات) non-motorized transport modes، بهدف إنشاء بنية تحتية صديقة للسكان، وتوفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم، ضمن حرم الطريق، وتعزيز الترابط بين مكونات المدينة من خلال تسهيل إمكانية التنقل بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب، وتطوير معايير ومتطلبات الميل الأول والميل الأخير، وزيادة نسبة استخدام وسائل النقل غير التقليدية: (دون محركات) مثل المشي وركوب الدراجات، وتطوير دليل متطلبات ومعايير تكامل المواصلات وتطبيقها على جميع مشاريع هيئة الطرق والمواصلات.

تكامل المواصلات

يشتمل مشروع التنقل المرن على تطوير عناصر تكامل المواصلات، وهي: متطلبات أصحاب الهمم، ومناطق عبور المشاة المرتفعة، ووسائل تهدئة السرعة، وتحديد مسارات الدراجات الهوائية بمختلف أنواعها، ومواقف الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعديلات الأرصفة، ومسارات الطرق المشتركة بين المركبات ووسائل النقل غير التقليدية، وتنفيذ مناطق الاستراحة التي تشتمل على مسطحات خضراء وأماكن للجلوس، وكذلك تنفيذ مناطق وممرات مظللة تشجع السكان على التنقل المرن، إضافة الى توفير مواقف للمركبات، ومواقع لصعود ونزول الركاب، ومحطات ومواقف لوسائل التنقل المشتركة، وذلك بما يعزز من جودة حياة سكان إمارة دبي.