300 مشارك من «غراس الصيف» في «مولاثون دبي»

في إطار حرصها على تنمية شخصية النشء بصورة متكاملة، شارك برنامج «غراس الصيف 2026» الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في فعاليات «مولاثون دبي»، وذلك ضمن جهود الدائرة في دعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتعزيز مفاهيم الصحة وجودة الحياة لدى الفتيات من خلال ممارسات عملية وتجارب تفاعلية.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً للمنهج المتكامل الذي يقوم عليه البرنامج، والذي يجمع بين التربية والقيم والمهارات الحياتية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يتمتع بعادات صحية وسلوكيات إيجابية، ويترجم ما يكتسبه من معارف إلى ممارسات يومية تعزز جودة حياته وتسهم في تنمية شخصيته.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، مسؤول برنامج غراس المواسم، أن مشاركة «غراس الصيف 2026» في «مولاثون دبي» بأكثر من 300 مشترك مع ذويهم تأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني وجعلها أسلوب حياة لدى مختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج يحرص على تقديم تجربة متكاملة للفتيات تجمع بين المعرفة والتطبيق، بما يسهم في تحويل المفاهيم الصحية إلى ممارسات يومية تعزز جودة الحياة.