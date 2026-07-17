"رويترز" تعتذر لدبي عن خبرها غير الصحيح

أعربت وكالة «رويترز» للأنباء عن أسفها بشأن خبر نشرته مساء الخميس 16 يوليو من مكتبها في دبي تحت عنوان "شهود: سماع دوي قوي في وسط مدينة دبي"، وأكدت في اعتذارها أن الخبر لم يستوفِ المعايير التحريرية المعتمدة لدى الوكالة.

وأوضحت الوكالة أنها لم تتمكن من تحديد مصدر الأصوات المزمعة أو مدى أهميتها فور وقوعها، كما أنها أغفلت إيراد هذا السياق التوضيحي المهم داخل نص الخبر الأصلي.

وأضافت الوكالة "تماشياً مع التزامها الصارم بنشر أخبار محايدة وموثوقة بموجب «مبادئ تومسون رويترز للثقة"، فقد قامت بسحب الخبر على الفور.

كما أكدت الوكالة أنها نشرت في الليلة نفسها بياناً صادراً عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي صحة ما ورد في تقريرها، مشيرة إلى أنها منحت النفي الرسمي نفس القدر من الأهمية والوضوح، مع تقديم شرح متكامل لأسباب سحب الخبر الأصلي.