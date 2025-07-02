«كهرباء دبي» تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى برئاسة زياد جمال، المدير العام لـ«غوغل كلاود» في الإمارات وبلاد الشام وشمال أفريقيا.

حضر الاجتماع كل من المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس للابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لتطوير الأعمال والتميز، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو».

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعاون استراتيجي مع «غوغل كلاود»، لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف عملياتها التشغيلية الأساسية، وباستخدام تقنية «NotebookLM» من «غوغل كلاود» أطلقت الهيئة سلسلة من البودكاست المدعومة بالذكاء الاصطناعي، محققة سرعة فائقة في الإنتاج وجودة متسقة وقدرات متعددة اللغات.

حيث تسلط هذه المبادرة الضوء على مكانة الهيئة الريادية في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهودها في أن تصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، بأن تكون الإمارات رائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، نتعاون مع «غوغل كلاود» لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عمليات الهيئة.

حيث تتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى وضع الإمارات في صدارة الدول الرائدة في هذا المجال، من خلال الاستثمار في أبنائها وصناعاتها الحيوية.

وأضاف معاليه: «لدينا خطة شاملة لجعل الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة في مختلف عملياتنا الأساسية، بشكل يضمن مواكبتنا للتطورات الرقمية والتحول العالمي.

وقد مكنتنا تقنية NotebookLM من «غوغل كلاود» من إنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة وحجم غير مسبوقين، دون موارد إضافية، ما فتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام، وعزز الابتكار والإبداع، مشيراً معاليه إلى أنه باستخدام NotebookLM حققت الهيئة خفضاً بنسبة تزيد على

99 % في تكاليف الإنتاج، وزيادة بنسبة تفوق 95 % في سرعة التنفيذ مقارنة بطرق إنتاج البودكاست التقليدية».

وقال زياد جمال، المدير العام لـ«غوغل كلاود» في الإمارات العربية المتحدة وبلاد الشام وشمال أفريقيا: «نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، الرائدة الحقيقية في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير عملياتها».

وأوضح أن إنجاز الهيئة باستخدام NotebookLM، والذي أتاح سرعة ونطاقاً غير مسبوقين في إنشاء المحتوى مع خفض كبير في التكاليف، يبرز القوة الهائلة للذكاء الاصطناعي في تحقيق قيمة تجارية ملموسة.