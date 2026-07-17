تتويج «تنظيم العمالة المساعدة» بأفضل «تجربة مدينة رقمية»

احتفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) بتتويج تجربة «تنظيم العمالة المساعدة» بأفضل «تجربة مدينة رقمية» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إقامة دبي في ريادة الخدمات الحكومية الرقمية، ويؤكد قدرتها على تحويل الرؤى الوطنية إلى تجارب عملية تلامس حياة الأفراد.

وأقيم الحفل بحضور معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وثاني عبدالله الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة إماراتك.

والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وإيمان السويدي، مدير إدارة التقييم الدراسات في الأمانة للمجلس التنفيذي، ومحمد سامر الحلو، المدير العام لشركة دبي للتأمين، ومساعدي المدير العام في إقامة دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين، وفرق العمل والشركاء الذين أسهموا في تطوير المشروع وتنفيذه وتحقيق هذا الإنجاز.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن ما تحقق بجهود فريق العمل، والشراكة المتميزة بين الدوائر والهيئات والوزارات، هو ثمرة تعاون حقيقي مكّننا من تقديم خدمة متكاملة تجمع خمس جهات في مسار واحد.

وأضاف معاليه: «إن المرحلة المقبلة تستهدف توحيد الخدمات الحكومية عبر نافذة واحدة»، مؤكداً أن هذا الطموح يمثل نهجاً ثابتاً لإقامة دبي، وأنها ماضية في تحقيقه، وفي ختام كلمته، تقدم معاليه بالشكر إلى الحضور، معرباً عن تقديره لكل من شرّف الحفل بحضوره.

ومن جانبه، أكد العقيد خبير خالد أحمد بن مديه الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن تجربة «تنظيم العمالة المساعدة» تعكس قدرة الخدمات الرقمية على بناء منظومة أكثر ترابطاً بين الجهات، بحيث ينتقل المتعامل بين مراحل الخدمة بوضوح وسلاسة دون الحاجة إلى التعامل مع إجراءات متفرقة أو قنوات متعددة.