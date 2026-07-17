دبي تنفي صحة تقرير «رويترز» بشأن انفجارات وسط المدينة

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التقرير الصادر عن وكالة «رويترز» بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، وأكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة.

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وأهاب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة.

وأكد المكتب أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخباراً أو معلومات غير صحيحة تتعلق بإمارة دبي، وذلك وفقاً للقوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الوقت الذي تداولت فيه «رويترز» تلك المزاعم، سارت الحياة في الإمارة بصورة طبيعية، واستمرت الحركة في مختلف أنحاء المدينة دون أي تأثير، فيما تواصلت الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية وفق المعتاد. كما أقيمت الفعاليات والأنشطة المجدولة في مواعيدها، واستقبلت المرافق الحيوية والزوار ورواد الأعمال بشكل اعتيادي، بما يعكس استقرار الأوضاع واستمرار وتيرة الحياة اليومية في الإمارة دون انقطاع.