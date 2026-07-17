تكريم الفائزين بمسابقة «أجمل حديقة منزلية مستدامة في دبي»

كرّمت بلدية دبي بحضور معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة «أجمل حديقة منزلية مستدامة في دبي»، وذلك تقديراً لتميزهم في تبني أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، وتقديم نماذج مبتكرة للحدائق المنزلية التي تجمع بين الجمال، والكفاءة البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وتتكامل مستهدفات المسابقة مع جهود البلدية الهادفة إلى إشراك المجتمعات المحلية في تجميل المدينة، وزيادة الرقعة الخضراء وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، انسجاماً مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، ورؤية دبي نحو مدينة أكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 300 ألف درهم.

وشهدت المسابقة، التي نظمتها بلدية دبي، مشاركة أكثر من 100 حديقة منزلية من مختلف مناطق الإمارة، تأهل منها 18 منزلاً إلى مرحلة التقييم الميداني، قبل اختيار 10 فائزين من المواطنين والمقيمين.

وقال محمد عبدالرحمن العوضي، مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي: «تمثل مسابقة أجمل حديقة منزلية مستدامة في دبي نموذجاً للشراكة الفاعلة بين البلدية والمجتمع في تحقيق مستهدفات الاستدامة، وأن ترسيخ الثقافة البيئية يبدأ من الممارسات اليومية داخل المنازل، وأن الحدائق المنزلية تشكل رافداً مهماً لتعزيز التنوع الحيوي، وزيادة الرقعة الخضراء».