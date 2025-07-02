بلدية دبي تفتح باب التسجيل في برنامج التميز بالأنظمة الغذائية

أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية «DM Food Elite»، الذي يهدف إلى تكريم نخبة المنشآت الغذائية الرائدة في قطاع الأغذية، والملتزمة بتطبيق أعلى المعايير في مجالات السلامة الغذائية، والتغذية، والاستدامة، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية والابتكار، والتحول الرقمي.

وتضم النسخة الثانية من البرنامج ثلاث فئات رئيسة هي: فئة المطاعم المستقلة، وفئة مطاعم الفنادق، وفئة مطاعم الوجبات السريعة والكافتيريات التي تمتلك أكثر من فرع في الإمارة.

وقال الدكتور سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي: «يمثل البرنامج منصة متميزة لتكريم المنشآت الغذائية التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز منظومة السلامة الغذائية وفق أفضل المعايير العالمية.

وتحفيزها على مواصلة التميز والابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بعناصر جودة الحياة في مجتمع الإمارة، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في ترسيخ ريادة إمارة دبي في بناء منظومة غذائية آمنة ومتقدمة ومستدامة».

وأضاف الطاهر: «حققت النسخة الأولى من برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية نجاحاً لافتاً، ونتطلع أن تكون النسخة الثانية واسعة النطاق من حيث المشاركة مع توقعات باستقطاب أكثر من 500 منشأة غذائية على مستوى الإمارة».

وأوضحت بلدية دبي أنه يمكن للمنشآت الغذائية الراغبة في المشاركة بالنسخة الثانية من البرنامج، الاطلاع على المعلومات والتسجيل لغاية 8 أغسطس 2025، عبر زيارة الموقع الإلكتروني:

https://dmfoodelite.dm.gov.ae/?lang=ar.

ويشمل البرنامج مؤشرات يبنى عليها تقييم المنشآت الغذائية المشاركة.