أحمد بن راشد: دبي بقيادة محمد بن راشد تبادر وتنجز وترفع سقف الطموح

أكد سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبادر وتنجز ثم ترفع سقف الطموح من جديد، وأضاف في تغريدة عبر حسابه الخاص في منصة «إكس» ضمن مبادرة «دبي الأفعال»، أن الإنجاز أسلوب عمل في دبي، وكل إنجاز بداية لما بعده.

وأكد سموه أن الرياضي الناجح لا ينتظر الفرصة، بل يصنعها، مشيراً في الوقت ذاته إلى بعض الإنجازات الرياضية التي تحققت في دانة الدنيا، وقال: أسسنا نادي الوصل ليصبح اليوم أحد أعمدة الرياضة في دبي، وشيدنا مضمار جبل علي قبل أن تتصدر دبي المشهد العالمي لسباقات الخيول.

وأضاف: أطلقنا نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قبل أن تعرف المنطقة بطولات بحرية بهذا المستوى، وقبل أن يرفع أبطالها علم الإمارات على منصات التتويج العالمية، لم ننتظر اهتمام العالم، بل نافسنا وابتكرنا وعملنا حتى أصبح العالم يترقب ما نصنعه ويستلهم من إنجازاتنا.