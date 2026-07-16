شرطة دبي تطلق دورة «المتحري الواعد» للارتقاء بالوعي الأمني

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي دورة «المتحري الواعد» التي تنظمها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ممثلة بمركز حماية الدولي، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه شرطة دبي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وعدد من الجهات.

وتستمر الدورة أربعة أيام، بمشاركة طلابية من مختلف الجنسيات والأعمار، وتهدف إلى استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وتعزيز الوعي الأمني لديهم، وترسيخ قيم الانتماء والالتزام بالقوانين، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على الإسهام في خدمة مجتمعه.

وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حرص شرطة دبي على دعم البرامج والأنشطة الموجهة للطلبة، لما لها من دور في بناء شخصية الشباب وتعزيز الحس الوطني لديهم.

وأوضح أن برنامج الدورة يتضمن ورش عمل ومحاضرات أمنية وتوعوية، إلى جانب أنشطة ميدانية يشرف عليها مختصون، لافتاً إلى أنها تستهدف الطلبة من الفئة العمرية بين 11 و14 عاماً.

وأكد الرائد الدكتور أحمد السماحي، مدير مركز التدريب الجنائي الدولي، أن الدورة تهدف إلى نشر الثقافة الأمنية والجنائية بأسلوب يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، وتعريف الطلبة بدورهم في تعزيز الأمن المجتمعي.