شرطيان يعززان تواصل شرطة دبيمع الجاليات بـ 8 لغات

قلّد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، كلاً من الرقيب عمر مسلم أفلاطون والعريف أول أحمد محمد سالم، عضوي مجلس «الروح الإيجابية»، شارة التقدير، لجهودهما المتميزة في فعاليات المجلس، ودورهما في تعزيز التواصل مع مختلف الجنسيات ونشر التوعية حول خدمات شرطة دبي وقوانين دولة الإمارات.

وأشاد اللواء الدكتور أحمد زعل بجهود الشرطيين وتفانيهما في العمل، مؤكداً أن قدراتهما العالية في التواصل المجتمعي والإنساني، وإتقان كل منهما أربع لغات، تجسد توجهات شرطة دبي في بناء جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الأمن والأمان وتحقيق السعادة.

حضر التقليد العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والسيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية.

ويبرز الرقيب عمر أفلاطون ضمن فعاليات مجلس «الروح الإيجابية» بفضل إتقانه أربع لغات هي: العربية والإنجليزية والأوردية والبنغالية، حيث يقدّم المحاضرات التوعوية للناطقين بهذه اللغات.

أما العريف أول أحمد سالم، فيتقن أربع لغات هي: الألمانية والهندية والعربية والإنجليزية، ويوظف قدراته في توعية مختلف الجاليات بطرق التواصل الصحيحة مع شرطة دبي، والتعريف باستخدام الرقم 999 للحالات الطارئة فقط، والرقم 901 للحالات غير الطارئة.

كما يشارك العريف أول أحمد سالم بشكل مستمر في فعاليات مجلس «الروح الإيجابية»، إلى جانب عمله في مركز القيادة والسيطرة، وخبرته في التعامل مع البلاغات الطارئة والتنسيق مع الدوريات وفرق الإسعاف.