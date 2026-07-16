شرطة دبي و«مايكروسوفت» تبحثان تحويل التحديات التقنية لحلول ذكية

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، ورشة متخصصة بعنوان «الحلول التقنية.. من التحدي إلى التنفيذ»، بحضور اللواء الدكتور خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وأحمد فراج، المدير الإقليمي للقطاع الأمني والعدل لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «مايكروسوفت» وعدد من المعنيين والضباط، وخبراء من الشركة العالمية.

وركزت الورشة على بناء خارطة طريق عملية لتسريع رحلة التحول الرقمي، من خلال استعراض أبرز الحلول التقنية الداعمة للذكاء الاصطناعي، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، وأولويات العمل، والتحديات التشغيلية، بما يسهم في تطوير حلول مُبتكرة قابلة للتنفيذ، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية المؤسسية.

وتضمنت الورشة جلسات عمل تفاعلية ناقش خلالها المشاركون أبرز التحديات الواقعية، وعملوا على تحليلها وصياغة حلول تقنية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد خطط تنفيذية قابلة للتطبيق، ووضع توصيات عملية من شأنها دعم مسيرة التحول الرقمي في شرطة دبي، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل.واختتمت الورشة بوضع آليات متابعة لتنفيذ المخرجات، شملت إعداد تقرير تفصيلي يتضمن أبرز النتائج والتوصيات.