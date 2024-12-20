لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية.

كما شارك في الاجتماع الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، والدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، والدكتور علي عبدالله بن موسى، الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديات اللغة العربية في قطاع التعليم، والمقترحات، التي من شأنها أن تسهم في حل هذه التحديات في العملية التعليمية في المدارس والجامعات، والتأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتعزيز استخدام اللغة العربية في الهوية الوطنية والمجتمع بشكل عام.