"طرق دبي" تنجز حزمة من الحلول رفعت انسيابية المرور بنسبة 40%

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من الحلول المرورية السريعة لتعزيز الربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل عبر شارع الميدان، وشملت التحسينات توسعة مخرج من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان من مسار واحد إلى مسارين، ورفع سعة الجسر أعلى شارع الخيل الأول، من 3 إلى 4 مسارات للمركبات القادمة من شارعي الخيل والميدان بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد وشارع الحديقة والعكس، كما نفذت الهيئة توسعة على وصلات الربط بين الطريق السطحي والجسر أعلى شارع الخيل الأول من مسار واحد إلى مسارين للمركبات المتجهة إلى شارعي الخيل والميدان.

وتعكس هذه الأعمال استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، عبر مواكبة متطلبات التوسع العمراني والسكاني المتسارع في إمارة دبي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق. ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة استراتيجية وضعتها الهيئة لتنفيذ ما يزيد عن 75 تحسيناً مرورياً في عدد من المناطق الحيوية بإمارة دبي خلال عام 2025، وذلك لدعم مسيرة النمو المستدام، وتحقيق جودة الحياة والرفاهية للسكان، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم من حيث البنية التحتية المتكاملة والتنقل السهل والمستدام.

كما شملت التحسينات توسعة المخرج رقم (D69) من مسار واحد إلى مسارين للمركبات القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارعي الخيل والميدان، مما ضاعف الطاقة الاستيعابية من 1500 إلى 3000 مركبة في الساعة. وأسهم ذلك في خفض زمن الرحلة على المخرج بنسبة تصل إلى 40% خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، وتقليل طوابير الانتظار للمركبات المتوجهة بنسبة تصل إلى 50%.

وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في الإمارة، رفعت الهيئة سعة الجسر أعلى شارع الخيل الأول، من 3 إلى 4 مسارات من الجهتين للمركبات القادمة من شارع الخيل بالاتجاه إلى شارعي الشيخ زايد والحديقة والعكس، وقد أسهم هذا التحسين في زيادة القدرة الاستيعابية للجسر بنسبة تتجاوز 33% من 4500 مركبة إلى 6000 مركبة في الساعة، وساهم في خفض زمن العبور خلال ساعات الذروة من 7 دقائق إلى 4 دقائق بنسبة تصل إلى حوالي 40%.

ونفذت الهيئة توسعة على وصلات الربط بين الطريق السطحي والجسر أعلى شارع الخيل الأول من مسار إلى مسارين، ما أدى إلى تحسين انسيابية الحركة بتخفيف الاختناق المروري وتقليل زمن الانتظار بنسبة تتجاوز 50%، خصوصاً في فترتي الظهيرة والمساء. وأسهم هذا الحل المروري في انسيابية حركة المركبات القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الخيل والعكس.