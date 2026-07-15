تطوير الجيل الجديد من تجارب متحف المستقبل

أعلن متحف المستقبل بدء العمل على تطوير الجيل الجديد من تجاربه المستقبلية، المستوحاة من الأفكار والرؤى التي شارك بها أفراد من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار استعداداته لتقديم تجربة متجددة، تعكس أحدث التحولات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية.

وسيتم العمل على تطوير تجارب المتحف بدءاً من منتصف سبتمبر 2026، ليتم الكشف عنها رسمياً في الربع الأول من 2027، بالتزامن مع ذكرى مرور 5 سنوات على افتتاحه.

ويأتي هذا الإعلان عقب الدعوة العالمية التي أطلقها المتحف مؤخراً، ودعا من خلالها الجمهور إلى المساهمة بأفكار ومقترحات تسهم في تصميم الجيل الجديد من تجاربه التفاعلية.

حيث تلقى أكثر من 1000 فكرة ومقترح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من مختلف المجتمعات والتخصصات والدول، بما يعكس الاهتمام العالمي باستشراف المستقبل، والفرص التي يحملها. وبالاستفادة من هذه الأفكار والتصورات المستقبلية، بدأ متحف المستقبل تطوير سردية متجددة، وجيل جديد من التجارب التفاعلية الغامرة التي تستكشف التحولات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية، التي ستسهم في تشكيل مستقبل البشرية.

وتعكس المشاركة العالمية الواسعة للجمهور، تلبية لدعوة المتحف لمشاركة أفكارهم، مستويات استثنائية من الإبداع والطموح والتفاؤل في مختلف المجتمعات والثقافات، بما يتماشى مع دور المتحف في إلهام الناس للتفاعل مع المستقبل، وإشراكهم في تصميم تحولاته وتغيراته وتطوراته.

وتمثل هذه المرحلة محطة جديدة في مسيرة المتحف، التي يواصل من خلالها إعادة تعريف كيفية تفاعل الأفراد مع المستقبل، وما يحمله من فرص وإمكانات. وستستعرض التجارب الجديدة التي بدأ العمل على تطويرها مستويات أكثر تفاعلية للزوار، بما يتيح لهم استكشاف الفرص والتحديات التي ستسهم في تشكيل العقود المقبلة.

وسيعلن متحف المستقبل خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمرحلته الجديدة، بما في ذلك التجارب المستقبلية والبرامج التي سيقدمها.

ويواصل متحف المستقبل منذ افتتاحه في فبراير 2022، ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل والابتكار، ومنصة تجمع العلماء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف الأفكار والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل البشرية.