مجلس شباب «ديوا» ينظّم «هاكاثون الذكاء الاصطناعي» احتفاء بـ«يوم المهارات»

احتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يوافق 15 يوليو من كل عام، نظّم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) «هاكاثون الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة»، في مبنى الشراع، المقر الرئيس الجديد للهيئة، بمشاركة أكثر من 50 موظفاً شاباً.

واستمرت فعاليات الهاكاثون ثلاثة أيام، وتضمنت ورش عمل تطبيقية ومسابقات تفاعلية حول تقنيات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بهدف رفع مستوى وعي الشباب بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، وصقل قدراتهم ومهاراتهم.

وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة بالاعتماد على هذه التقنيات، كما أشرف خبراء متخصصون على تقييم الحلول والأفكار التي قدمها المشاركون لمواجهة مختلف التحديات بصورة استباقية، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

ريادة

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تنظيم الهاكاثون يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في تبنّي نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في 50 % من خدمات وعمليات الحكومة، إلى جانب تدريب الموظفين على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وقال: «نحرص على تمكين الشباب وتوسيع آفاق تجاربهم ومعارفهم حول كيفية التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة عملية، واستخدام أدواته بفعالية، بما يؤهلهم للتعامل بكفاءة ومسؤولية وأمان مع التحديات، وتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل».

وأشار إلى أن الهيئة تُعد أول جهة حكومية في دولة الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن منظومة العمل، ومن أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي اعتمدت حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن تعزيز تفاعل الشباب مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي يسهم في تطوير قدراتهم على اتخاذ القرار بصورة مستقلة، ويدعم مواصلة الهيئة ريادتها العالمية.